Da Busto a Bruxelles, tutti si stringono attorno all’alpino accoltellato a Milano

Anche il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha voluto esprimere la vicinanza personale e della città all’alpino Matteo Toia accoltellato ieri in Stazione Centrale a Milano. Il sindaco ha contattato ieri sera la famiglia del militare bustocco per sincerarsi delle condizioni del suo concittadino.

Anche l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri ha voluto mandare un messaggio a Toia: «Tutta la città di Busto Arsizio, e non solo, si stringe per esprimere solidarietà e l’augurio di pronta guarigione al militare Bustocco, Matteo Toia, accoltellato ieri in Stazione Centrale a Milano. L’assalitore yemenita, irregolare sul territorio italiano, è stato prontamente immobilizzato e portato via dagli altri soldati presenti. Fortunatamente il fendente che, potenzialmente avrebbe potuto uccidere il militare, non lo ha ferito in modo non grave. Forza Matteo, siamo tutti con te!».