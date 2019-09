Campo dei Fiori Trail, oltre mille atleti in gara tra i monti del Varesotto

Si chiuderanno questa sera, a mezzanotte, le iscrizioni all’Eolo Campo dei Fiori Trail, la corsa di montagna che prenderà il via sabato 21 settembre da Gavirate.

Sono già oltre un migliaio gli atleti attesi nel Varesotto per partecipare all’evento, una gara, o meglio sei gare, dove sport, natura e territorio si uniscono, portando i corridori a percorrere alcune delle vie e dei sentieri più suggestivi della provincia, nel cuore varesino della riserva di biosfera Unesco MAB “Ticino, Valgrande Verbano”.

Agli iscritti online si aggiungeranno, con possibilità di aderire la mattina stessa di sabato, gli sportivi che parteciperanno alla Morselli, la 11 chilometri (competitiva e non) che partirà alle 10.30 dal villaggio in riva al lago di Varese e i piccoli atleti del Mini Trail, aperto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

13 le nazioni rappresentate – dalla Francia al Giappone – e 36 le province di provenienza.

Tremila persone attese a Gavirate

Giunta alla sua quarta edizione, la Campo dei Fiori, si sta confermando uno degli eventi sportivi più attesi della nostra provincia e non solo. Il fine settimana vedrà arrivare al “quartier generale” dell’evento, il villaggio Trail al lido di Gavirate, almeno tremila persone, tra atleti e accompagnatori. Gli organizzatori di “Campo dei Fiori Outdoor ASD” oltre ad aver coinvolto diverse strutture ricettive del territorio, hanno contato ad oggi circa ottocento pernottamenti, distribuiti su tutta la durata della manifestazione. «Sappiamo che alcuni corridori si fermeranno oltre la giornata di sabato – spiega il direttore di gara, Giorgio Triacca – e ci aspettiamo che la manifestazione sia anche un’occasione per dedicare un po’ di tempo alla scoperta del territorio, soprattutto da parte di chi arriva da fuori».

La sera prima della gara

Oltre all’accoglienza dei primi atleti e alla distribuzione dei pettorali, la giornata di venerdì vedrà alcuni momenti di socialità importanti. Alle 18.30 al lido di Gavirate è in programma la proiezione del film Duality, in cui quattro donne, forti ultrarunner, raccontano le loro vite che si snodano tra una quotidianità fatta di famiglia e lavoro, e la corsa in montagna. Alle 21 è in programma invece la cena Pre-Gara alla tensostruttura Proloco.

Partenza all’alba

Il villaggio si animerà già nella notte: alle 4.30 aprirà infatti il punto per il ritiro dei pettorali e le prime partenze sono in programma alle 6 del mattino.

La partenza del Trail è prevista dal Lungolago di Gavirate presso il Lido di Gavirate (VA)

ore 6:00 – ELMEC 70K – KRATOS 90K

ore 8:00 – VIBRAM 45K

ore 9:30 – GROUPAMA 25K

ore 9:40 – MINI TRAIL

ore 10:20 – MORSELLI 11K

Il percorso della Kratos 90k

Le due gare più lunghe – la Kratos 90 e la Elmec 70 – oltre ad essere quelle che presentano una maggior difficoltà sono anche le più caratteristiche. Il loro tracciato è infatti un vero e proprio tributo ai percorsi di montagna del Varesotto.

Di seguito il percorso della 90 km:

KRATOS 90K – EOLO CFT2019 from Campo dei Fiori Trail on Vimeo.