Campo dei Fiori Trail, è Stefano Rinaldi a vincere la Kratos 90 Km

Dopo la vittoria di Andrea Macchi nella Elmec 70km, è un altro varesotto a conquistare la gara più dura dell’edizione 2019 della Campo dei Fiori Trail.

Stefano Rinaldi di Cassano Magnago, anche lui atleta della 100% Anima Trail, ha tagliato per primo il traguardo sul lungolago di Gavirate dopo i 90 chilometri di fatica della “Kratos” sul percorso disegnato intorno al Campo dei Fiori.

Rinaldi ha concluso il percorso in 11h48’19“, primo dei 93 partenti che hanno iniziato la corsa alle 6.00 di questa mattina.

Secondo arrivato lo svizzero Matteo Ceresa, che ha completato il percorso in 12h12’33”. Nel frattempo i ritirati sono stati 7. Nelle prossime ore sono previsti gli ultimi arrivi e in serata verranno fatte le premiazioni per gli uomini. Per la gara femminile invece il podio verrà celebrato nella mattinata di domenica.