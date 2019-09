Candiani, ultima uscita da sottosegretario: “Chi verrà dopo prosegua il lavoro fatto”

Si è conclusa in casa, con una visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, l’esperienza da sottosegretario al Ministero dell’Interno di Stefano Candiani. Questa mattina ha incontrato il prefetto di Varese Enrico Ricci, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Albanese, il direttore regionale Dante Pellicano e il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi.

Proprio con quest’ultima aveva un “conto in sospeso” e cioè la firma che autorizza la creazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari nel paese rivierasco.

Candiani ha fatto una sorta di bilancio della sua attività e di quella del suo ministero per quanto riguarda i Vigili del Fuoco:«Il nostro territorio è ricco di difficoltà ma i Vigili del Fuoco hanno sempre dato risposte all’altezza. Grazie alle modifiche al decreto sicurezza bis sarà possibile mettere a ruolo 1500 uomini che vanno a rinforzare anche gli organici locali composti attualmente da poco più di 20 mila uomini. In Lombardia arriveranno 119 nuovi vigili».

L’obiettivo è anche quello di abbassare l’età media che negli ultimi anni si è alzata e per farlo Candiani ha presentato il disegno di legge che punta ad istituire un’Accademia dei Vigili del Fuoco: «Oggi è importante l’attività di prevenzione dei Vigili del Fuoco. In parlamento si sta lavorando per l’equiparazione dei Vigili del fuoco dal punto di vista retributivo e pensionistico con un progetto di legge. Abbiamo lavorato per un anno per l’equiparazione stipendiale e previdenziale dei Vigili, siamo a un passo, e subito lo depositeremo in Parlamento per aprirne la discussione. Oltre all’equiparazione si inseriscono norme per una formazione più rapida e per il reclutamento dei nuovi uomini, al fine di abbassare l’età media ed evitare le assurdità dei concorsi visti negli ultimi anni. Si punta a superare il Manutentore Unico, a valorizzare le realtà che curano meglio mezzi e strutture e soprattutto a definire criteri oggettivi per l’apertura di sedi e distaccamenti, strappandola alla valutazione personale che, negli anni passati, ha prodotto situazioni paradossali ». Candiani ha anche sottolineato che per i prossimi 15 anni sono stati stanziati 905 milioni di euro per acquistare mezzi e attrezzature e per rimettere a posto le strutture. Il senatore ha anche chiesto a chi verrà dopo di lui «di proseguire su questa strada e non smontare quanto di buono fatto».

Prima dell’aperitivo offerto dai pompieri varesini il sottosegretario ha firmato l’atto che permette la costituzione di un distaccamento di volontari a Porto Ceresio. Il commento del sindaco Jenny Santi: «Il mio ringraziamento va ai Vigili del Fuoco e al sottosegretario Candiani per la disponibilità che ha dimostrato nei confronti della nostra comunità. Questo distaccamento sarà utile per tutta la zona. Abbiamo ancora negli occhi le terribili immagini egli incendi di questo inverno alla Martica e in Valganna»