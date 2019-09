Castellanzese per i primi punti. Cercano conferme Legnano e Caronnese

Prosegue spedito il campionato di Serie D. Andrà in scena la terza giornata per il Girone A, mentre il gruppo B, dopo il turno infrasettimanale, affronterà il quarto turno.

SERIE D – GIRONE A

CARONNESE – SAVONA

Dopo la bella e larga vittoria esterna sul campo del Ligorna, la Caronnese tornerà in campo domenica 15 settembre (ore 15.00) al “Comunale” di Caronno Pertusella per affrontare il Savona. Anche i liguri hanno ottenuto quattro punti nelle prime due di campionato e sono tra le squadre favorite per il primo posto. (Foto caronnese.com – Agostino Castelnuovo)

CLASSIFICA: Ghivizzano Borgoamozzano, Fezzanese 6; Caronnese, Sabona, Borgosesia, Fossano, Real Forte Querceta 4; Verbania 3; Chieri, Lucchese, Seravezza Pozzi 2; Casale, Lavagnese, Sanremese, Prato, Vado 1; Bra, Ligorna 2.

SERIE D – GIRONE B

CASTELLANZESE – MILANO CITY

Dopo tre sconfitte di fila, la Castellanzese vuole mettere i primi punti nella sua classifica. L’occasione sarà sabato 14 settembre (ore 14.00) al “Comunale” di Caronno Pertusella contro il Milano City, che nei primi tre incontri di campionato hanno conquistato un punto e hanno già cambiato l’allenatore: via Fulvio Fiorin dopo due gare, squadra affidata a Francesco Passiatore, che ha esordito con una sconfitta interna contro la Folgore Caratese.

LEGNANO – INVERUNO

Impegno casalingo al “Mari” per il Legnano che ospiterà l’Inveruno. I lilla, dopo il successo in casa del Caravaggio, sperano di dare continuità alle vittorie anche contro un avversario ostico come i gialloblu guidati da Matteo Andreoletti.

CLASSIFICA: Seregno 9; Tritium, Scanzorosciate, Sondrio, Folgore Caratese 7; Pro Sesto 6; Virtus CiseranoBergamo, Pontisola, Legnano 5; NibbionnOggiono, Levico, Dro 4; Brusaporto, Inveruno, Villa Valle 3; Milano City, Arconatese, Caravaggio 1; Virtus Bolzano, Castellanzese 0.