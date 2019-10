Champions League, pronostici, informazioni e curiosità sulla seconda giornata

Siamo alla seconda giornata di Champions League e sale la tensione. Si fa veramente sul serio.

Atalanta-Shakhtar Donetsk scenderanno in campo per il girone C, martedì 1 ottobre, alle ore 18:55 e sarà possibile seguire questo match su Sky Sport Uno. Questa è una sfida inedita, visto che le due squadre non si sono mai affrontate prima, almeno in partite ufficiali. Quando fino ad ora lo Shakhtar ha giocato in trasferta in Italia non è mai stato particolarmente fortunato e questo come ovvio fa ben sperare i tifosi dell’Atalanta, desiderosi di vedere la loro squadra rimettersi in piedi dopo la batosta dell’esordio, finito con un doloroso 4-0 che ha visto la netta vittoria dello Zagabria.

Molto attesa per Real Madrid-Club Brugge, le due squadre del girone A, giocano l’1 ottobre, alle ore 18:55 e sarà possibile seguirle su Sky Sport Football.

Sono ben 42 anni che questi due team non si scontrano sul campo, l’ultima volta fu per la Coppa dei Campioni nell’ormai lontano 1976. Chi ama statistiche, curiosità e pronostici champions league sa bene che il Club Brugge è una delle poche squadre contro le quali il Real Madrid non è riuscito a segnare in una competizione europea. Il Real vuole cambiare le cose, mentre il Club Brugge, dal canto suo spera come ovvio di mantenere inviolata la sua porta anche in questa occasione.

Champions League, seconda giornata: Juventus-Bayer Leverkusen

La Juventus scenderà in campo contro il Bayer Leverkusen (girone D) e chi vorrà seguire questa attesa partita potrà farlo sintonizzandosi alle 21:00 di martedì 1 ottobre su Sky Sport Uno.

Sono ben 17 anni che i tedeschi non incontravano i bianconeri sulla loro strada e si prevedono scintille. Il Bayer ha vinto solo due partite delle 10 disputate in Champions League contro avversarie italiane, ma si trova in una buona fase e non perde in trasferta da 5 match.

Su pronosticideiguerrieri.it ci si sbizzarrisce con previsioni e pronostici su questa partita e l’attenzione è puntata in particolare su Cristiano Ronaldo, autore di ben 26 reti in 24 partite contro squadre tedesche, proprio nella Champions League.

Champions League, seconda giornata: Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid

Quella tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid, che scendono in campo per il girone D martedì 1 ottobre alle ore 21:00 è una partita dalla quale ci si aspetta grande gioco e un bel po’ di emozioni e divertimento.

L’Atletico Madrid, ancora imbattuto, è andato a segno ben 11 volte, con una media invidiabile di reti segnate in casa. Il fattore campo quindi è più che mai determinante per chi cerca pronostici affidabili. I colchoneros sono stati vittoriosi solo in una delle ultime nove trasferte fatte in Champions League, mentre la squadra russa ha vinto quattro delle ultime sei gare giocate in casa.

Champions League, seconda giornata: Tottenham-Bayern Monaco e le altre

Tottenham-Bayern Monaco (girone B), scendono in campo martedì 1 ottobre alle ore 21:00 e tornano a sfidarsi dopo la Coppa Uefa dell’ormai lontano 1983-84. Quella volta gli Spurs si imposero sui bavaresi con un 2-1, per il girone B scenderanno in campo anche Stella Rossa-Olympiacos, mentre nel girone C si scontreranno Manchester City-Dinamo Zagabria.

A rendere memorabile questa seconda attesa giornata di Champions anche Galatasaray-PSG del girone A, con la squadra turca che spesso si è rivelata veramente ostica per i francesi. Da tenere d’occhio Radamel Falcao: temibile attaccante colombiano segno ai francesi nella sua prima partita giocata nel 2013. Potrebbe voler ripetere l’esperienza?