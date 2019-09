I ciclisti solidali pedalano per la Fondazione Renato Piatti

Un progetto solidale per contribuire al nuovo progetto della Fondazione Renato Piatti onlus.

Si tratta della Fondazione Piatti Bike Challenge 2019, giunta alla quinta edizione, che si concluderà l’8 ottobre con una pedalata collettiva sul percorso della Tre Valli Varesine.

L’obiettivo è quello di costruire una “casa per diventare grandi”, ovvero il Presidio Socio sanitario Integrato per le persone con disabilità diversificate e autismo che sorgerà a Besozzo. Saranno 100 le persone, piccole e grandi, con disabilità e autismo che potranno trovare ospitalità nel nuovo centro, dove saranno offerte terapie riabilitative, in continuità dall’infanzia all’età adulta, verranno ottimizzate le risorse (valorizzando il lavoro di equipe, con economie di scala e ridotto impatto ambientale) e creato valore aggiunto per le famiglie (spazi d’ascolto e di sostegno).

Il valore complessivo del progetto è 1.400.000 euro. Per raggiungerlo la Fondazione Piatti ha coinvolto 100 ciclisti fundraiser, che hanno tempo fino all’8 ottobre per raccogliere ognuno almeno 200 euro grazie all’aiuto di sponsor. Qualcuno ha già raggiunto l’obiettivo e riempito il “passaporto” solidale, riconsegnandolo all’organizzazione: Michele e Olga sono stati i primi due, ma tanti altri sono pronti a completare la loro opera di bene.

Per partecipare diventando ciclista fundraiser, cioè raccogliendo fondi per il progetto con un obiettivo minimo di 200 euro, si può chiamare il numero 0332 833911 oppure scrivere una email a comunicazione@fondazionepiatti.it. I primi 10 ciclisti che riusciranno a raggiungere (o meglio ancora a superare!), l’obiettivo minimo di raccolta fondi, avranno diritto a partire nella GRIGLIA VIP della Gran Fondo Tre Valli Varesine del 6 ottobre 2019.

Per chi non pedala, c’è comunque la possibilità di donare partecipando ai vari programmi di solidarietà visibili sul sito della Fondazione Piatti, charity partner degli eventi ciclistici organizzati da Società Ciclistica Alfredo Binda.