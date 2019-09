Circolo sestese e Parco Europa, Insieme per Sesto chiede chiarimenti

L’assegnazione del Parco Europa al Circolo Sestese è l’argomento al centro di un’interpellanza del consigliere comunale, Floriana Tollini di Insieme per Sesto.

Nel documento l’opposizione chiede “al Sindaco di informare il Consiglio” su tempi e modalità di procedura e in particolare sui seguenti punti: 1. Circa la conferma dell’intenzione di non rinnovare al Circolo Sestese il comodato della attuale sala Marna con annesso Bar per il prossimo anno. 2. Circa ulteriori dettagli sulla decisione di offrire al Circolo Sestese di gestire le strutture del Parco Europa e in particolare: a) la data in cui le strutture potranno essere nella disponibilità del Circolo Sestese; b) la forma giuridica con la quale avverrà l’assegnazione delle strutture; c) eventuali sostegni, diretti o indiretti, materiali o finanziari, all’attività del Circolo e per gli interventi di recupero, manutenzione, trasformazione funzionale che sono necessari per rendere pienamente fruibili gli spazi coperti e scoperti del Parco Europa per le finalità proprie del Circolo e di altri soggetti fruitori (es. UNITRE) 3. Circa la situazione della Società Sant’Anna e la formalizzazione dell’interesse del Comune alla piena acquisizione del suo patrimonio immobiliare, ovvero il Parco Europa e le sue strutture”.