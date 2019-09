Coinger, lavori di manutenzione ai centri di raccolta

Coinger avvierà presso i suoi centri raccolta alcuni lavori di manutenzione.

A Brunello saranno eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria al cancello d’accesso principale del centro, pertanto l’utenza dovrà accedere dal cancello presente sul retro per i giorni 24-25/09.

Sarà assicurato in ogni caso il servizio e l’apertura del centro secondo gli orari tradizionali.

Al centro di raccolta di Bodio Lomnago, invece, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura del piazzale, pertanto dal 23 al 26 settembre ci saranno dei lavori di preparazione che potrebbero creare qualche disagio ma il centro resterà attivo secondo orario tradizionale. Successivamente verrà chiuso per una giornata intera ma sarà comunicata in seguito.