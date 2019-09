Concerti, mercatini e falò: Albizzate si prepara a sei giorni di festa

Sei giorni ricchi di appuntamenti da non perdere tra concerti, conferenze e mercatini: si avvicina la festa del paese, in programma in diverse giornate dal 27 al 6 ottobre.

Il primo appuntamento è quello del 27 settembre ed intreccia arte e cultura: una conferenza su Leonardo da Vinci alle ore 21, in sala Guido Reni.

La festa prosegue con un concerto in memoria di Carlo Citterio, il 28 Settembre alle ore 20 presso il cortile del Comune, e con l’evento ricreativo del 29 Settembre alle ore 21 in Piazza San Marco, insieme al “Coro divertimento vocale lite”.

Il 4 Ottobre alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale, spazio al concerto del coro Santa Cecilia di Albizzate e all’omonimo coro di Novate Milanese. Si continua il 5 Ottobre alle ore 19 in Piazza IV Novembre, tra il fascino della luna e i 5 falò e l’appuntamento con i mercatini della produzione artigianale di hobbisti e artisti.

L’evento finale è in programma il 6 Ottobre alle ore 10: al raduno delle vecchie glorie di Albizzate segue la processione in oratorio, la premiazione del trofeo Albizio e l’estrazione della lotteria. Corona la festa la sorpresa per il 25° compleanno della Pro Loco, accompagnata dagli spettacolari fuochi d’artificio.