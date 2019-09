Controlli oculistici gratuiti ad alta tecnologia a bordo di una struttura ambulatoriale mobile

Dal 21 al 23 settembre, dalle 10 alle 18, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) sarà in piazza Repubblica, nel cuore di Varese, con il suo truck che darà la possibilità a tutte le persone dai 40 anni in su, di sottoporsi gratuitamente ad un controllo oculistico ad alta tecnologia a bordo di una struttura ambulatoriale mobile, in un’ottica di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico.

All’interno della struttura mobile che sarà presente in Piazza Repubblica il paziente potrà sottoporsi a controlli oculistici non invasivi con lo scopo di individuare precocemente patologie quali la retinopatia diabetica, il glaucoma e le maculopatie, attraverso l’uso di dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia.

Per poter affrontare con determinazione questi problemi, IAPB Italia ha lanciato la campagna informativa che farà tappa a Varese, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione locale sull’importanza della prevenzione e dall’altro, stimolare le istituzioni locali ad adottare modelli diagnostici innovativi.

IAPB Italia Onlus è nata nel 1977 per informare correttamente la popolazione sulle malattie degli occhi, promuovere la prevenzione per la diagnosi e il rapido accesso alle cure tempestive, favorire lo sviluppo della riabilitazione visiva.

Accendendo al truck, le persone potranno sottoporsi a questi esami gratuiti:

OCT e foto del fondo oculare , una “tac” retinica del tutto innocua che permette di rilevare eventuali degenerazioni maculari che potrebbero essere segno di glaucoma

, una “tac” retinica del tutto innocua che permette di rilevare eventuali degenerazioni maculari che potrebbero essere segno di glaucoma Autorefrattometro con il quale si misurano difetti visivi quali miopia, astigmatismo o ipermetropia

con il quale si misurano difetti visivi quali miopia, astigmatismo o ipermetropia Tonometro per la misurazione della pressione oculare che se troppo elevata, è segnale di possibile glaucoma.

La vista è un bene prezioso, un enorme patrimonio che ciascuno di noi eredita e che deve preservare. Per maggiori informazioni sulla campagna di prevenzione IAPB Italia, leggete qui.