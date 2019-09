In contromano e ubriachi nel parcheggio ex-Svit, pizzicati dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino durante il servizio di pattugliamento nel centro di Luino, alle 3 di notte hanno notato due autovetture che provenivano da via Vittorio Veneto ma che, invece di rispettare la segnaletica verticale, hanno imboccato, nonostante il divieto accesso, il parcheggio dell’area “ex Svit” con direzione corso XXV Aprile.

La macchina dei Carabinieri era ferma lì nei pressi e svolgeva servizio di controllo della circolazione stradale. Alla guida di un’Audi vi era un giovane di 35 anni mentre alla guida di una Opel vi era una ragazza di 24, entrambi del luinese che si conoscono tra loro. Una volta fermati i due automobilisti sono state contestate loro le violazioni relative al mancato rispetto del divieto imposto dalla segnaletica pari a 42 €. Tuttavia considerato l’orario e la circostanza, entrambi sono stati sottoposti al test con etilometro.

In entrambi i casi sono risultati positivi in quanto l’uomo aveva un tasso alcolico pari a 1.60 mentre la ragazza aveva un tasso pari a 1.17. Per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida a cui sarà applicata la sospensione in base a quanto stabilito dalla prefettura di Varese che tiene conto di eventuali recidive. In entrambi i casi sono stati decurtati 10 punti patente a testa.