Cugliate Fabiasco ottiene anche i finanziamenti per la nuova strada “Villa Maria”

C’è anche la realizzazione della nuova strada tra la vie Libertà e la via Filippini, all’interno della proprietà comunale di Villa Maria, tra le opere che hanno ottenuto il finanziamento del bando regionale “per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale”.

Il Comune di Cugliate Fabiasco, infatti, a fronte di un progetto di realizzazione da 175mila euro ha ottenuto un finanziamento da 70mila euro per la realizzazione dell’opera.

La graduatoria è stata pubblicata oggi, giovedì 26 settembre, sul bollettino ufficiale regionale. L’intervento pensato dal Comune è un’opera necessaria al fine di creare una strada di collegamento in un’area strategica dove ci sono la sede del municipio e della Biblioteca.

Attraverso lo stesso bando, questa volta in cooperazione con la Provincia di Varese, Cugliate Fabiasco ha ottenuto anche un finanziamento da 200mila euro per la realizzazione della nuova rotonda tra la statale 233 e la provinciale di via Torino.