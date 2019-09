Cultura e green, al via la terza edizione di Nature Urbane

È stato scelto il bellissimo scenario dei Giardini Estensi per dare ufficialmente inizio a Nature Urbane, il festival del paesaggio che prenderà il via da questa sera e che per dieci giorni offrirà al pubblico più di duecento appuntamenti.

Una kermesse arrivata alla sua terza edizione e apprezzata dai varesini, tanto che le prenotazioni vanno a gonfie vele e alcuni appuntamenti hanno già registrato il tutto esaurito. L’idea di aprire le ville e i parchi della città e di proporre spettacoli teatrali a tema infatti, sembra essere la formula giusta per far conoscere le bellezze delle città, anche fuori provincia proponendo temi più attuali che mai. «Oggi temi come il green e la sostenibilità sono al centro del pubblico dibattito nel nostro Paese, della vista quotidiana ed economica, delle possibilità di sviluppo – ha spiegato il Sindaco Davide Galimberti, aprendo la conferenza stampa -. Noi siamo contenti di aver lanciato questa provocazione già tre anni fa e possiamo dire di essere all’avanguardia in Italia».

Inoltre, sottolinea il primo cittadino: «Sarà un Festival con due anime, strettamente unite tra loro: da un lato lo svago, i concerti e gli spettacoli, pensati appositamente per Nature Urbane, dall’altro i panel, le discussioni e i dibattiti, finalizzati ad approfondire le tematiche di sostenibilità e ad applicarle. Già, perché in questi anni siamo riusciti a passare dalla teoria alla pratica e un esempio è davanti agli occhi di tutti con la nuova scuola Pellico, che sarà protagonista di una giornata di “Fuori Festival”».

Prima di concludere spiega inoltre:«L’augurio per questa edizione? Che tutti quelli che vi partecipano possano essere messaggeri dei contenuti e dello spirito di Nature Urbane, che poi è lo spirito dell’intera Varese. Chiunque viene nella nostra città ne resta affascinato; abbiamo voluto costituire un brand legato alla bellezza e al green e che faccia da volano all’intero sistema economico del territorio».

L’apertura ufficiale del festival ha visto poi le lettura dei discorsi inviati dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa e dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, per poi lasciare spazio alla direttrice artistica Silvia Priori: «Credo che questo sia un progetto rivoluzionario. In un momento in cui il pianeta sta evolvendo, questo è un festival legato alla natura e all’ambiente e tutti gli artisti che parteciperanno sono legati da questo filo conduttore». La mattinata si è conclusa nel Salone Estense dove si è esibito l’Ensemble “Guarnieri da Venezia”, dando inizio ad un ricco weekend di eventi.

NATURE URBANE: GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL WEEKEND

Vasto il programma per il primo weekend: domani si comincerà alle 9.00 con il primo “Percorso tra arte e natura”, durante il quale le guide del Club Alpino Italiano – Sezione di Varese permetteranno ai partecipanti di scoprire il Parco Valle del Lanza e le cave di Molera.

Poi, dalle 10.00 e fino alle 18.00, via anche alla visita in nove Ville: Biumi Redaelli, Brusotti, Carmen Sylva, Molina, Mozzoni – Vecchia Biumo, Paradeisos, San Francesco, Spartivento e Zambeletti; per i tour è necessario prenotarsi sul sito www.natureurbane.it.

Nel pomeriggio protagonisti i più piccoli e il Castello di Masnago, teatro di tre eventi a ingresso libero e senza prenotazione. Alle 15.00 verrà inaugurata la mostra “Future Nature- Gli animali fantastici del paesaggio” a cura di Chicco Colombo; alle 16.00 lo spettacolo “Il bosco abitato”, realizzato dal Teatro dei burattini di Varese; alle 17.00 “Il bosco sei tu”, laboratorio di animazione con burattini pensato appositamente per bambini dai 4 ai 10 anni. Alle 18.30 a Villa Mirabello, infine, grande chiusura di giornata con Anna Bonaiuto e la lettura “Semplicemente naturale”, incentrata su alcuni brani di Lev Tolstòj.

Ad aprire la prima domenica di Festival saranno sempre i “Percorsi tra arte e natura”, con un itinerario che spazierà tra Velate, Sacro Monte e Fonte del Ceppo. Otto le ville, visitabili dalle 10.00 alle 18.00: Agosteo, Al Nonaro, Bianchi Dezirelli, Brusotti, Carmen Sylva, Fachini, Moretti e Spartivento. Stessi orari per un evento dedicato alle famiglie: al Campo dei Fiori, infatti, sarà possibile visitare la Cittadella di scienze della natura “Salvatore Furia”, con percorsi didattici, visite guidate e laboratori.

Al Castello di Masnago doppio appuntamento con “La meraviglia della natura insegnata ai bambini”: alle 16.00 lo spettacolo del Teatro del Buratto, alle 17.00 il laboratorio a tema.

In serata due ospiti d’onore: Federica Fracassi, alle 18.30 ai Giardini Estensi, accompagnerà il pubblico in un viaggio nella letteratura del Nord Europa; alle 21.00 in Salone Estense Andreas Kipar, archistar internazionale, rifletterà sul tema dell’architettura nel paesaggio.

Il sito ufficiale di NATURE URBANE