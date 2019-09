Dal Kuwait per investire nello sport varesino

Una delegazione di rappresentanti governativi, operatori economici ed esponenti del mondo sportivo del Kuwait ha incontrato oggi pomeriggio in Camera di Commercio il segretario generale, Mauro Temperelli.

L’iniziativa vede il coinvolgimento della Canottieri Varese con Pierpaolo Frattini nel suo ruolo di direttore generale del Comitato Organizzatore delle gare internazionali programmate sul campo di regata della Schiranna nei prossimi anni.

L’incontro odierno ha permesso di avviare forme di collaborazione che vedono il Kuwait interessato a investire nello sport varesino, in particolare nel canottaggio ma non solo. Il tutto in linea con il progetto Varese Sport Commission avviato dalla Camera di Commercio per valorizzare lo sport a livello sia agonistico, sia amatoriale quale strumento di promozione del nostro territorio.