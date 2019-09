Dal Wushu al Teamgym, il Csi mette in mostra gli sport che non c’erano

Dal 27 al 29 settembre 2019, il Centro espositivo polifunzionale MalpensaFiere (Busto Arsizio), farà da cornice al Wow Festival, la prima edizione della kermesse CSI dedicata alle discipline sportive emergenti.

Si tratta di un’occasione per conoscere, approfondire e interpretare alcuni fenomeni, tra gioco, sport e divertimento, che interpellano anche il Centro Sportivo Italiano.

Il gioco e lo sport hanno tante sfumature e declinazioni. Sfuggono alle etichette. Sport emergenti? Sport destrutturati? Giochi a bassa intensità agonistica? L’assenza di precise definizioni è indice di un movimento, di un cambiamento in corso. Alcuni giochi e alcuni sport sono noti, altri meno; alcuni ci faranno discutere, altri ci piaceranno subito. Non c’è alcun dubbio, però, che occorre maneggiarli, viverli, per imparare a promuoverli e valorizzarli nelle specifiche componenti educative e culturali.

Il Festival sarà strutturato in quattro aree.

Agon: dimostrazione dell’aspetto agonistico e competitivo delle nuove discipline sportive;

Agorà: un luogo dove tutti possono parlarsi e presentare la loro realtà e cosa hanno da offrire al mondo sportivo;

Academy: uno spazio di apprendimento, istruzione e formazione con esperti e professionisti (vedi allegato);

Forum: momenti di discussione, ragionamento e scambio di idee per crescere e conoscersi.

La struttura del festival sarà, pertanto, quella di un luogo di incontro, in cui sperimentare, studiare, domandare; uno spazio formativo, culturale, ma anche esperienziale; un’opportunità per valutare le attrezzature e gli impianti utili per favorire la promozione sportiva.

Un weekend di festa dove sarà possibile scoprire e sperimentare tante discipline, tra cui Teamgym, Cheerleading, Wushu (in foto: http://jiayoowushu.com/why-practice-forms/), Frisbee, Biliardino, Tchoukball, E-sports.

L’ingresso alla fiera sarà libero. Per poter accedere sia alla parte sportiva che alla parte convegnistica seminariale sarà possibile iscriversi al seguente link www.bit.ly/WowFestival2019.

