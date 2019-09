Dalla Regione 2 milioni per le rotonde a Vergiate e Mornago e manutenzioni alle provinciali

Uno stanziamento di 2,15 milioni di euro per una serie di importanti interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle strade provinciali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda.

I fondi, derivanti dal “Patto per la Lombardia” sono così ripartiti su diversi interventi. Sulla provinciale 17 è prevista la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la via dei Prati nel Comune di Vergiate (350.000 euro). Sulla stessa provinciale è èrevista un’altra rotatoria all’intersezione con la via Colombo in Comune nel Mornago. (350.000 euro).

A queste due opere si aggiungono attività di indagini strutturale su ponti, viadotti e cavalcavia, con successivi interventi di ripristino, per quanto riguarda le seguenti strade provinciali: SP 12, SP 3, SP 19, SP 26, SP 341, SP 50, SP 1; (900.000 euro).

Inoltre, saranno finanziati interventi di posa di barriere di sicurezza in corrispondenza dei tratti critici lungo le seguenti strade provinciali: SP 1, SP 3, SP 36, SP 233, SP 20, SP 57; (550.000 euro).

«La Lombardia – ha detto il presidente Attilio Fontana – prosegue il suo impegno per migliorar e rendere più efficiente il sistema della viabilità in tutta la nostra regione. Nello specifico valuto con grande positività gli interventi che realizzeremo in provincia di Varese rispondendo cosi’ alle necessita’ e alle richieste che giungono dal territorio rendendo più sicuro il sistema dei trasporti».

Questi sono i primi quattro interventi nel territorio varesino del Patto per la Lombardia, solo dopo che la Provincia

avrà ridefinito gli altri interventi, già ricompresi nel Patto, si potrà approvare un secondo provvedimento che andrà a

finanziarie con ulteriori risorse (circa 2,4 milioni di euro) i restanti interventi di messe in sicurezza della rete viaria provinciale.

La delibera approva lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Varese per i lavori elencati, ricompresi nell’elenco per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari previsti dal Patto per la Lombardia. La convenzione consente l’attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione degli interventi e definisce i ruoli e i compiti in capo a ciascuno dei soggetti sottoscrittori.