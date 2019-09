Danni all’asilo nido, l’amministrazione vuole le telecamere

A Cardano al Campo arrivano le telecamere all’asilo nido. Non dentro l’asilo (come viene proposto a livello regionale), ma per controllare lo spazio all’esterno.

È l’assessore alla sicurezza Angelo Marana ad annunciare l’istallazione di due nuove telecamere all’asilo nido San Francesco, che è stato preso di mira negli ultimi tempi da vandali che, lasciando vetri rotti all’ingresso dello stesso, possono provocare gravi conseguenze per i bambini che giocano.

«Iniziamo a mettere mano concretamente alla sicurezza dei cittadini, con operazioni strategiche rivolte a tutte le fasce d’utenza, partendo da quelle più deboli» dice l’assessore Angelo Marana.

Per installare le telecamere (importo 12mila euro) servirà una variazione di bilancio, che deve passare dal consiglio comunale. «Siamo confidenti che nel prossimo consiglio comunale, fissato per il 30 settembre, potremo ratificare la variazione di bilancio e mettere in sicurezza l’area individuata».

I lavori, che accenderanno l’occhio elettronico verso la fine di Novembre, rappresentano «solo il primo dei numerosi provvedimenti di sicurezza allo studio della giunta». Assicura Marana: «Lavoriamo in silenzio per far parlare i fatti».