DHL, dal primo ritiro all’ultima consegna

iBoxStore4U, di via Dandolo 17 è il primo DHL ServicePoint di Varese, a servizio di privati e aziende che desiderano spedire in tutto il mondo documenti, oggetti o merci in tutta sicurezza, affidandosi al leader mondiale della logistica, che garantisca un elevato standard qualitativo.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato e offre un servizio di consegna espressa in 24/48 ore, l’imballo incluso nel prezzo della spedizione e il supporto di uno specialista in negozio che supporti il cliente dalla scelta del contenitore alla spedizione del pacco.

Semplicità, innovazione e competitività nell’offerta sono tre elementi che caratterizzano il servizio di DHL Express e che rendono iBoxStore4U la scelta perfetta quando bisogna spedire qualcosa e si vuole avere la garanzia che il pacco arrivi a destinazione velocemente e senza essere danneggiato durante il trasporto.

Il DHL ServicePoint di Varese è il luogo giusto per lo straniero che deve inviare o farsi arrivare documenti urgenti, per la piccola azienda che deve spedire merci o documenti o per il turista di passaggio.

Il negozio offre servizio espresso in 24/48 ore in oltre 220 destinazioni, in Italia e nel mondo, con valorizzazione della spedizione in base al suo volume. Con DHL infatti il peso della tua spedizione non conta, ma solo la dimensione dell’imballo!

Uno dei vantaggi di recarsi al DHL ServicePoint è quello di avere una persona in negozio in grado di dare ogni consulenza in fatto di spedizione merce all’estero, per fare sì che ogni adempimento doganale venga rispettato e che la merce giunga a destinazione nel modo più semplice possibile.

DHL segue la tua spedizione fino a destinazione e, in caso di eventuali difficoltà, interviene per risolvere ogni intoppo e per far sì che il cliente non debba mai preoccuparsi di nulla.

La cura nell’imballaggio resta un plus dell’offerta, con un servizio di consulenza attenta sia in prevendita che in post vendita. Infatti, DHL offre gratuitamente la possibilità di scegliere tra 8 imballi di dimensioni diverse, adatte alle esigenze di ogni cliente.

Riccardo, titolare di iBoxStore4U ci racconta di mamme che si affidano alle spedizioni DHL per mandare all’estero abbigliamento e cibo ai figli che studiano o lavorano lontano da casa, oppure di quelle persone che devono spedire oggetti presso la seconda casa o località di villeggiatura e hanno la garanzia che DHL si prenderà cura del loro pacco fino alla consegna a destinazione.

DHL ServicePoint non è un semplice punto per spedire e ricevere merci o documenti, ma offre anche un servizio di fermo deposito, ritiro di acquisti online o gestione di eventuali resi ecommerce; è dunque la soluzione ideale per chi aspetta una spedizione ma non è quasi mai a casa e ha bisogno di qualcuno che la custodisca al suo posto.

iBoxStore4U

Primo e unico DHL Store di Varese

Via Dandolo, 17

Tel. 0332 1433521

Orari di apertura

Lune vene 9-13 1430-1830

Sabato dalle 9 alle 13

Pagina Facebook | Sito internet