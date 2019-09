Come difendersi dalle truffe? Ve lo spiega la polizia municipale

“Come posso difendermi dalle truffe?” E’ questo il titolo di un incontro promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la polizia locale Gestione Associata di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo e la Pro Loco.

Sarà compito degli agenti della polizia locale spiegare come riconoscere i truffatori, che sempre più spesso cercano di abbindolare soprattutto le persone anziane; spiegheranno come comportarsi e come chiedere aiuto in caso di necessità.

L’appuntamento è per sabato 21 settembre alle ore 15 nel salone della Corte di Galliate Lombardo. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.