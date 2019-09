Difesa personale e alla guida, la giornata è patrocinata dal comune

Come difendersi quando ci si trova all’interno di un’auto in una situazione di pericolo, ma anche come viaggiare sicuri. corso di (assessorato alla Sicurezza).

Dalla 10 alle 16, con pausa pranzo dalle 13 alle 14, il maestro Stefano Gallucci del “Busen Judo” di Mornago, spiegherà prima di tutto come difendersi, iniziando dalle tecniche a mani nude, passando poi al linguaggio del corpo e all’utilizzo di oggetti comuni (ad esempio il cellulare e le chiavi dell’auto) come armi di difesa. Infine, verrà spiegato come salire e come scendere dal proprio veicolo senza correre rischi.

L’ultima parte della lezione di sette ore, riguarderà invece un “ripasso” dei comportamenti da non tenere e da tenere quando ci si mette al volante. Verrà perciò simulata una guida in stato di ebbrezza con le conseguenze – non solo per il guidatore – che potrebbe avere.

La seconda simulazione riguarderà invece le conseguenze in caso di incidente che i bambini-passeggeri potrebbero riportare nel caso in cui non dovessero essere assicurati in modo appropriato al seggiolino.

Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare 329-4140581. Ma è anche possibile presentarsi direttamente sabato prossimo (6 ottobre) alle scuole Maino in via Rusnati 1 qualche minuto prima delle 10.