Dissesto, 410 richieste di finanziamento dai piccoli Comuni

Il bando regionale che stanzia 10 milioni di euro per finanziare interventi a supporto degli Enti locali per azioni di prevenzione e di messa in sicurezza del reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti pericolosi ha fatto registrare un boom di domande.

RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER OLTRE 32 MLN – “Abbiamo centrato l’obiettivo e colmato un’esigenza importante del territorio – ha commentato l’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori -. Martedi’ scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze e sono ben 410 i Comuni che hanno concorso, con richieste di contributo che superano i 32 milioni di euro”.

LA MISURA – Con l’avviso attivato lo scorso 2 settembre, Regione Lombardia e’ intervenuta a supporto degli Enti locali, cofinanziando con 10 milioni di euro di risorse i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che realizzano interventi e

opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripristinare situazioni di dissesto o danni causati o indotti da fenomeni naturali.

INTERCETTATA ESIGENZA REALE – “Questo straordinario risultato – ha continuato Sertori – conferma che lo strumento e la tipologia di opere individuati intercettano bisogni reali del territorio e sono idonei a sostenere fattivamente i Sindaci nel loro sforzo

per migliorare le condizioni di sicurezza delle nostre comunita’ locali”.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER PROVINCE – Sono complessivamente 410 i Comuni che hanno presentato domanda di contributo per un totale di 32,6 milioni di euro.

Nel dettaglio:

– in provincia di Bergamo 75 le domande presentate, per un totale di contributo richiesto pari a 5,9 milioni di euro;

– in provincia di Brescia 89 le domande avanzate, per un totale di 7, 2 milioni di euro;

– in provincia di Lecco 36 le domande, per un totale di 2,8 milioni di euro;

– in provincia di Monza e Brianza 3 domande, per 235.130 euro;

– 1 domanda nella Citta’ Metropolitana di Milano per 90.608 euro;

– in provincia di Lodi 7 domande, per 554.664 euro di contributo;

– in provincia di Como 40 richieste, per un totale di 2,9 milioni di euro;

– in provincia di Varese 46 domande, per 3,7 milioni di euro;

– in provincia di Sondrio sono pervenute 50 domande, per 4,2 milioni di euro;

– in provincia di Pavia 43 istanze, per 3,4 milioni di euro;

– in provincia di Mantova 9 domande, per 643.484 euro;

– in provincia di Cremona 11 domande, per un totale di contributo richiesto di 806.356 euro.

AL VIA ORA LA FASE ISTRUTTORIA – “Ringrazio gli Uffici Territoriali regionali – ha concluso Sertori – per il lavoro puntuale e prezioso fin qui svolto. Al via ora la fase istruttoria, che sara’ completata entro 15 giorni e sara’ seguita da apposito provvedimento per l’approvazione delle graduatorie e l’assegnazione del contributo”.