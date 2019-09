“Diversamente Armonici, Note di Uguaglianza” sul palco del Teatro San Giovanni Bosco

Con “Diversamente Armonici, Note di Uguaglianza” torna sabato 28 settembre l’evento organizzato, come ogni anno, dalla Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago in sostegno alla Comunità Missionarie Laiche e a Cam To Me onlus.

La serata, in programma alle 21.15 al Teatro San Giovanni Bosco (via Bergamo, 12 a Busto Arsizio) è realizzata in collaborazione con il magazine di approfondimento sociale Sguardi di Confine.

Per l’occasione si rifletterà, tra musica e parole, attorno al tema della diversità attraverso svariati temi. Porteranno così la loro testimonianza Gabriella Nobile (presidente di Mamme Per la Pelle), Suor Chiara Colombo, Houda Latrech e Valentina Bottini. L’evento vedrà anche, in esclusiva, un video intervento del celebre violinista e attivista rom, Gennaro Spinelli.

In scaletta brani di musica classica, rock, cantautorato e pop, suonati dai 40 musicanti della Filarmonica sotto la direzione del maestro Francesco Cartello: We Are The World (arrangiamento di Marco Ferrario), African Symphony (arrangiamento di Naohiro Iwai), Shalom Aleichem (arrangiamento di Yves Bouillot), Da Fratello a Fratello (Franco Fasano), Keyif (Hardy Mertens), The Best Of Mozart (arrangiamento di Henk Ummels), Andrea (Fabrizio de André), Gitanilla (da Il Trovatore di Giuseppe Verdi, arrangiamento di Lorenzo Pusceddu), Come Un Fiume (Nomadi), Portaverta (Lorenzo Monguzzi), Ti Insegneró a Volare (Roberto Vecchioni con Francesco Guccini) e Vivere per Amare (arrangiamento Marco Ferrario).

L’iniziativa, accompagnata dall’attore Marco Mussino Cuccia, vedrà sul palco anche i cantanti Barbara Volonté, Emiliano Mereghetti, Davide Ancri e Marco Anzini.

Entrata libera. Biglietti disponibili fino esaurimento scorte. Per informazioni: www.filarmonicadisacconago.it