Domani l’open day delle fattorie: quattro gli appuntamenti in provincia

Arriva domenica 29 settembre in provincia di Varese l’open-day delle fattorie lombarde che proporrà in tutta la regione un ricco cartellone di iniziative, dall’attività didattica legata al territorio, fino alle passeggiate nei boschi immersi nella natura. Con “Fattorie aperte”, molte imprese agricole accoglieranno bambini e famiglie per una giornata all’insegna della vita in campagna, tra laboratori manuali, visite guidate, passeggiate e attività con gli animali. Terranostra Lombardia è l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti.

Tra le tante iniziative in programma c’è anche chi propone laboratori creativi a partire da materiali di riciclo. Non mancheranno poi le tradizionali attività legate all’agricoltura come la pigiatura dell’uva e la tosatura delle pecore, la riscoperta degli antichi mestieri come quello del bachicoltore, l’allevamento dei lombrichi e il laboratorio del latte. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando direttamente l’azienda. L’elenco completo con tutte le fattorie aderenti e le attività proposte è consultabile sul sito www.lombardia.coldiretti.it e sulla pagina Facebook di Terranostra Lombardia.

L’open-day farà tappa anche in provincia di Varese con quattro realtà del territorio provinciale: presso l’azienda Ai Boschi di Origgio (via per Cantalupo 56, tel. 02.96730110) dalle 9.15 alle 11.30 i più piccoli potranno far visita agli animali della fattoria e partecipare alle attività in granaio, fienile, orto e frutteto: infine, l’inedito “percorso motorio contadino”; all’Agricola Valticino di Lonate Pozzolo (via Lungarno 65, tel. 375.6347511) dalle 12 alle 17 sono in programma laboratori didattici tra cui quello su “Il mondo dell’uva”; alla Fattoria Canale di Azzate (via XXV aprile, tel. 339.6055825) è in programma il laboratorio “dall’uovo alla pasta”, che si concluderà con la preparazione delle tagliatelle fatte in casa; infine presso l’agriturismo La Rondine di Lonate Ceppino (via dei Noccioli, tel. 342.1930376), anche qui con iniziative e laboratori per i più piccoli. In particolare, alle 11 è prevista la visita in fattoria, mentre al pomeriggio (dalle 14 alle 17) ci saranno due laboratori di cucina con la preparazione della pasta fresca e del minestrone.