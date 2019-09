Due giorni di Family Village: il mondo dei bambini in Fiera

Un viaggio fatto di esperienze e di emozioni per conoscere le strutture dedicate ai bambini di Milano e provincia: è la prima edizione del Milano Family Village, al Parco Esposizioni di Novegro nelle giornate si sabato 14 e domenica 15 settembre.

Un intero padiglione ed una grande era verde esterna per entrare in contatto diretto con le realtà del territorio, confrontarsi con gli operatori e scoprire i loro servizi, grazie all’esperienza diretta e divertendosi insieme, partecipando a decine di attività dedicate.

IL PERCORSO

Il programma di Milano Family Village è incentrato sull’intrattenimento dei più piccoli: ogni realtà presente realizzerà attività o laboratori in un susseguirsi di proposte articolate sui due giorni. Cinque le aree tematiche individuate nel percorso della festa: “Didattica”, con corsi di lingua, coding, arte e pittura, teatro, laboratori esperienziali; “Natura”, con fattorie didattiche e tanti animali, percorsi sensoriali e parchi e “Sport” dal rugby allo yoga passando per mountain bike e basket. E poi presentazioni di esperienze di viaggio e locali dedicati e strutture che si occupano del benessere dei bambini e dei genitori.

I GIOCHI

Un’area di 150 mq sarà dedicata all’associazione “Sleghiamo la Fantasia”, un gruppo di Adult Fan of LEGO appassionati che da anni organizzano ed espongono creazioni realizzate con i famosi mattoncini e offriranno a tutti l’occasione per cimentarsi nei più svariati progetti dei famosi mattoncini.

Un’ altra grande area di 100 mq sarà dedicata ai Giochi in legno e ai giochi di una volta di Energia Ludica che porterà al Family Village la sua ludoteca itinerante dei giochi della tradizione popolare, creata per insegnare il valore del giocare insieme ai bambini ed agli adulti.

SPETTACOLI

In programma anche diversi spettacoli, dal Ventriloquist show di Verdone, il quizzone a tema Harry Potter con classifica a squadre organizzato da Pepe Party Animazione e Circo Wow.

E poi numeri di magia, baby dance e, nell’area esterna un trenino, un carretto trainato da cavalli, falconieri, battesimo della sella e banchi di street food.

Non è necessaria le prenotazione anticipata. Alcuni laboratori saranno a numero chiuso e su prenotazione presso lo stand dell’espositore.

Per maggiori informazioni consultare il sito Family days.