Due giorni di festa per la 34° edizione della Mostra zootecnica

Animali della fattoria, mezzi e attrezzi agricoli, prodotti della terra, bontà della filiera lattiero casearia, salumi e insaccati di qualità. E poi laboratori per bambini, sfilate di calessi e cavalli, spettacoli equestri e ovviamente tante specialità gastronomiche.

E’ ricco il programma della 34° edizione della Mostra zootecnica Città di Tradate, che è stata presentata questa mattina dal sindaco Giuseppe Bascialla e dalla vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza.

La mostra, che si terrà nel weekend nell’area di via Roma, si apre sabato 7 settembre alle 11, anche se il taglio del nastro ufficiale è in programma nel pomeriggio, alle 15.30. Tanti gli appuntamenti di sabato: dalla sfilata di carrozze, cavalli e macchine agricole (che si ritroveranno alle 14 da piazza Mazzini per arrivare in via Roma in tempo per l’inaugurazione) ai laboratori didattici dedicati al mondo dei conigli. In serata gimkane e spettacoli equestri.

Domenica 8 settembre l’apertura della mostra alle 9 e poi spazio a laboratori, battesimo della sella, lezioni di tosatura e mascalcia e tanto altro.

«Un evento importante per la nostra città – ha detto il sindaco Bascialla – perché rappresenta una parte importante delle tradizioni e anche dell’economia di Tradate. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questa 34esima edizione».

«E’ importante parlare oggi di agricoltura, soprattutto in Lombardia – ha aggiunto Francesca Brianza, vicepresidente del Consiglio regionale – La nostra regione purtroppo non ha ancora il dovuto riconoscimento in questo settore, nonostante sia la più importante in Italia per la sua produzione agricola. C’è ancora molto da fare, anche per quanto riguarda la tutela di tradizioni, produzioni uniche e di nicchia che caratterizzano la nostra agricoltura. E, in una scala più ampia, c’è tanto da lavorare perché scontiamo difficoltà che derivano anche da politiche europee che hanno inferto duri colpi all’agricoltura italiana e lombarda».

Il programma completo della 34esima Mostra zootecnica di Tradate

Sabato 7 settembre

ore 11:00 apertura dello stand gastronomico e del Mercato agricolo zootecnico

ore 15:00 sfilata per le vie cittadine di calessi, carrozze, cavalli e macchine agricole (partenza da p.zza Mazzini)

ore 15:30 taglio del nastro e inaugurazione della XXXIV edizione della Mostra agricolo zootecnica

ore 16:00 lezioni di coniglicultura pratica, laboratori didattici per bambini

ore 19:00 apertura dello stand gastronomico

ore 21:00 gimkane e spettacoli equestri

Domenica 8 settembre

ore 9:00 riapertura della Mostra e del mercato agricolo

ore 10:00 battesimo della sella; laboratori didattici, laboratori di tosatura e mascalcia, lezioni di coniglicultura pratica

ore 11:00 cavalli in movimento, gimkane equestri non competitive

ore 11:30 apertura dello stand gastronomico

ore 14:00 cavalli in movimento, gimkane e equestri non competitive e spettacoli equestri

ore 15:00 lezioni di coniglicultura pratica e laboratori didattici per bambini

ore 19:00 apertura dello stand gastronomico