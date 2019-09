Egizi, greci o medioevo? Un viaggio nella storia rimanendo in cima al Sacro Monte

Tutti conoscono la via sacra: quei due chilometri di ciottoli scanditi da 14 cappelle che portano fino al borgo di Santa Maria del Monte sono una camminata che ha portato Varese e il suo Sacro Monte a diventare famosi in tutto il mondo e a venire protetti e tutelati dall’UNESCO.

Quello che forse non tutti sanno è che il Sacro Monte di Varese permette anche di fare un viaggio indietro nel tempo di millenni. Una macchina del tempo per arrivare fin nell’antico Egitto, saltare poi in Grecia e a Roma per planare infine nel Medioevo. Un percorso che abbiamo fatto in collaborazione con Varese4U Archeo e che oggi vi facciamo provare attraverso questo video reportage.

Un viaggio che ha tre tappe. Si inizia dallo -ai più- sconosciuto Monte San Francesco, si scende poi nell’affascinante cripta del Santuario e si termina nell’incredibile Casa Museo Ludovico Pogliaghi. Nello specifico il Monte San Francesco si trova percorrendo il Sentiero 9 del Parco del Campo dei Fiori, un giro ad anello di 3 chilometri che parte dal borgo di Velate ma che permette anche di deviare arrivando direttamente in cima al Sacro Monte passando per via del Campo dei Fiori e via del Ceppo.

