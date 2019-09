Estorsioni e maltrattamenti nei confronti dei familiari, allontanato 53enne

Durante la notte gli Agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio hanno notificato un’Ordinanza ad un cinquantatreenne di Busto Arsizio, di fatto senza fissa dimora, che sottoponeva il padre, la sorella e i figli a continue vessazioni, chiedendo e ottenendo con la forza ingenti somme di denaro dal padre.

Con l’Ordinanza il GIP ha vietato all’uomo di avvicinarsi all’abitazione familiare, imponendogli di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, nonchè di non frequentare luoghi frequentati dalle sue vittime ed imponendogli di non comunicare con loro con alcun mezzo. Le accuse mosse nei sui confronti sono di maltrattamenti ed estorsione.

Le indagini effettuate dagli agenti di via Ugo Foscolo avevano accertato che l’uomo, dedito all’alcol e al consumo di sostanze stupefacenti, dalle quali è dipendente, da svariati anni estorce soldi ai propri familiari, minacciandoli, insultandoli, pretendendo e costringendo lt padre a consegnargli somme di denaro.

L’unico momento di quiete i familiari lo hanno vissuto in corrispondenza del periodo di ricovero presso una comunità di recupero, poi sono ricominciate le vessazioni non appena ha abbandonato la struttura, iniziando nuovamente a maltrattare le sue vittime predestinate e a formulare richieste estorsive.

Gli elementi raccolti e le concordanti dichiarazioni delle persone offese hanno convinto l’Autorità Giudiziaria a emettere la misura coercitiva sopra indicata, notificata nottetempo da personale di questo Commissariato, che ha dovuto rintracciare il destinatario, senza fissa dimora.