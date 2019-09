Eurobirdwatch: escursione ornitologica nel Bosco Borromeo

Eurobirdwatch è un evento organizzato da Birdlife International che prende vita ogni anno in Europa durante il periodo migratorio degli uccelli. Il Parco dei Mughetti, area di interesse sovracomunale che coinvolge i comuni di Origgio, Gerenzano, Uboldo e Cerro Maggiore, organizza per l’occasione due appuntamenti.

L’evento principale è l’escursione ornitologica di domenica 6 ottobre nel Bosco Borromeo di Origgio: l’iniziativa nasce dalla collaborazione con le sezioni di Milano e Parabiago di LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, associazione ambientalista per la conservazione e la tutela della natura. L’escursione partirà alle ore 8.30, con ritrovo presso la Via Strada di Mezzo, Origgio, e avrà una durata di tre ore circa. Per i partecipanti, è consigliato fornirsi delle attrezzature necessarie, come binocolo e scarpe da trekking adatte.

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita, via e-mail all’indirizzo info@parcomughetti.it o via telefono, al contatto 02-96951181: il limite massimo è di 40 partecipanti. L’escursione verrà annullata in caso di maltempo. Quest’ultima sarà preceduta, nella giornata di giovedì 3 ottobre, da una conferenza in cui verranno presentati i primi risultati del censimento ornitologico in corso nel Bosco Borromeo. L’incontro è previsto alle ore 21 presso la Villa Borletti di Origgio.