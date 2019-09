Il felliniano “Mondo di Gelsomina” inaugura “Scintille”

Riparte domenica 13 ottobre con “Il Mondo di Gelsomina” la rassegna di Teatro per bambini “Scintille”, ospitata anche per questa quarta edizione dal Teatro sociale Delia Cajelli e curata dal Progetto Zattera Teatro che ha deciso di offrire gratuitamente a tutti i bambini questo primo evento (prenotazione comunque necessaria). Il primo spettacolo sarà l’occasione per una vera e propria festa di inaugurazione, arricchita da letture animate e “Laboratori dal mondo”.

A portare in scena la storia di Gelsomina sarà la compagnia “Teatro Ridotto” utilizzando tecniche di narrazione e animazione di oggetti. Lo spettacolo ruota intorno alla figura di Gelsomina, personaggio ispirato al celebre personaggio omonimo del film “La Strada” di Federico Fellini, ricca di grazia e leggerezza, sempre sospesa tra commedia e tragedia, sciuscià (lustrascarpe) e saltimbanco napoletana figlia del dopoguerra dalla scorza dura e dal cuore tenero nascosto sotto gli stracci che porta addosso.

Gelsomina, vive e dialoga con il suo mondo fantastico, utilizzando diversi linguaggi (narrazione, danza, musica) e attraverso elementi scenici quali bolle di sapone, nastri, strumenti musicali, pergamene con filastrocche, oggetti vari e sogni, che le permettono di interagire teatralmente con il suo immaginario, dando vita a figure suggestive.

La rassegna, pensata per bambini indicativamente dai 3 anni in su, proseguirà con un appuntamento al mese, sempre al Cajelli e sempre di domenica alle ore 16.30. Di seguito il programma.

20 ottobre

“Storie di un Albero” della compagnia “La Casa degli Gnomi

24 novembre

“Leo Da Vinci” della compagnia “Alcuni Teatro”

22 dicembre

“Storia di un Palloncino” della compagnia “Stilema Teatro

12 gennaio

“Pinocchio” della compagnia “Trabagai”

16 febbraio

“Il Soldatino di Stagno” della compagnia “Tieffeu”

domenica 15 MARZO

“Quando il Pinguino Incontrò l’Orso” di “Progetto Zattera”

Come sempre la rassegna gode del patrocinio di Fondazione Cariplo, Teatro Sociale, Comune di Busto Arsizio e Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

Il Teatro Sociale “Delia Cajelli” è in via Dante Alighieri 8, a Busto Arsizio.

L’ingresso (escluso l’evento di inaugurazione) costa 7 euro (gratuito per i bambini sotto i 3 anni).

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a 349.3281029 – prenotazionesociale@libero.it oppure www.progettozattera.com.