Festa delle associazioni di Laveno: ”Insieme si può”

Fare rete. Perché l’unione fa la forza e perché senza un aiuto sarebbe difficile affrontare il quotidiano: pensando a tutto ciò le associazioni di Laveno hanno deciso di fare squadra comune.

A distanza di qualche giorno dalla ‘Festa delle associazioni’, tenutasi in località Gaggetto domenica 1 settembre, puntiamo i riflettori su questa iniziativa, che gli organizzatori sono intenzionati a riproporre anche in futuro.

“Lo scorso anno è nata l’idea di riunirci nell’Unione associazioni di Laveno Mombello – racconta la referente Cinzia Badalotti – essenzialmente per un duplice scopo: il primo è dare vita a questo evento, una giornata di festa in cui siamo a disposizione dei cittadini per presentare le nostre attività e i nostri gruppi. Il secondo è che non ha senso incontrarci fra noi solo una volta all’anno: è essenziale collaborare, mettersi a disposizione degli altri per realizzare tutte le nostre attività”.

Un’esigenza che tanti hanno sentito propria: “Quest’anno hanno aderito 28 associazioni, ma siamo a disposizione di chiunque voglia partecipare e chiedere una mano per i propri eventi: insieme si può realizzare tanto di più, condividendo strutture e contribuendo anche alla riuscita delle iniziative di altri gruppi”.

Tutta la città di Laveno non può che giovarne, come ricordano degli ‘Amici del presepe sommerso’: “Se non ci dessimo una mano fra noi, le associazioni andrebbero a morire: per questo fare rete è importante”. Per il gruppo del famoso presepe, il 2019 sarà un anno speciale: “Festeggeremo il 40esimo dalla nascita di questa tradizione, amata da lavenesi, ma non solo, e ci saranno grandi sorprese”.

Vicini di stand, il gruppo folkloristico ‘Sèm chi inscì’: “Il nostro obiettivo è quello di portare un po’ ovunque la canzone popolare, così da mantenere e custodire le nostre radici. Siamo di Laveno e non potevamo mancare a questa bella iniziativa”.

Fra i presenti anche l’asilo Luciano Scotti, che condivide l’interesse a tutelare il territorio e le sue radici: “Cerchiamo di offrire il meglio ai bambini e alle loro famiglie, proponendo attività che puntano alla conoscenza e alla tutela del dialetto e delle nostre origini. Tanti bambini sanno poco del luogo in cui vivono e noi cerchiamo di aiutarli a conoscere e amare Laveno”.

Tutte le associazioni hanno presentato la propria attività e c’è anche chi, come la Protezione civile, ha regalato ai presenti una dimostrazione pratica antincendio.

“Se si lavora insieme e uniti si raggiungono più in fretta gli obiettivi – conclude la referente del comitato organizzativo, Badalotti – Collaborare, anche attraverso cose semplici come indossare la maglietta di un altro gruppo o pubblicizzare un suo evento, può fare tanto”