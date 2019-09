Fiamme in una tintoria industriale, si ferma la produzione

Intervento dei vigili del fuoco a Bisuschio dove, intorno alle 13 di oggi, mercoledì 18 settembre, è scoppiato un incendio all’interno di un’azienda di via Repubblica.

Per cause ancora in fase di accertamento un macchinario all’interno di una ditta che effettua produzioni tessili ha preso fuoco. Si trattava di un abbattitore di fumi.

Gli undici vigili del fuoco intervenuti con quattro automezzi: un’autopompa, un’autoscala, un autobotte e un carro aria, hanno spento il rogo e stanno mettendo in sicurezza l’area dopo un’ora di lavoro.

L’azienda ha una cinquantina di dipendenti anche se al moneto dell’incendio ne erano presenti trenta. A causa dei danni riportati durante l’incendio l’azienda è stata costretta a fermare la produzione. Gli impianti saranno ripristinati a breve dai tecnici che stanno già intervenendo e gli operai si sono già detti disponibili a lavorare anche al sabato e alla domenica per far fronte alle commesse acquisite.

Sul posto c’era anche il sindaco Giovanni Resteghini: «siamo vicini a questa realtà che è un centro produttivo molto importante del territorio, uno dei pochi che riesce a contrastare la concorrenza dei prodotti cinesi grazie alla qualità delle loro lavorazioni».