Finalissima IceOut, vota la tua gelateria preferita

Un nuovo sondaggio per scegliere la migliore gelateria della provincia di Varese.

C’è tempo fino al 21 settembre per scegliere la vostra favorita nella finalissima dell’edizione 2019 di IceOut Awards, il contest di VareseNews dedicato ai “maestri” del gelato del Varesotto realizzato con il supporto di Chicco d’Oro e ForBar.

Qui trovate le interviste alle magnifiche dieci finaliste