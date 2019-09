Fiorentina – Juve, la grande attesa di diretta calcio  

Tutto esaurito per Fiorentina–Juventus, in programma sabato prossimo allo stadio Artemio Franchi. Secondo le previsioni, saranno oltre 2.500 i tifosi bianconeri che raggiungeranno il capoluogo toscano con pullman, treni e mezzi privati e se non sei uno di loro e non vuoi spostarti, allora puoi seguire la partita diretta calcio.

Tra loro, si stima che saranno presenti anche ultras. Sotto il profilo di ordine pubblico, considerata la storica rivalità tra le due tifoserie, predisposti da parte delle forze dell’ordine servizi mirati per evitare contatti durante la partita: i posti separati tra ultras e tifosi fiorentini, una grande presenza di forze dell’ordine, tornelli e controlli di sicurezza anche nei principali posti più frequentati della città e nelle stazioni ferroviarie.

Per rivivere emozioni simili, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, i tifosi della Fiorentina hanno pronta una spettacolare coreografia che coinvolgerà l'intero stadio, vestito a festa e stracolmo, con l'intento di annoverare anche la partita di sabato in questa speciale collezione. Il patron della Fiorentina Commisso porge grandi speranze su i suoi giocatori e chiede ai tifosi di rispettare il più possibile l'animo sportivo del vero tifoso evitando i disordini e cori razzisti quali secondo lui non dovrebbero esistere e sono un segno evidente di grande inciviltà ed ignoranza.

Il boom di spettatori per la classifica Serie A

Nelle prime 2 giornate del campionato di Serie A si è registrata la presenza di ben 531.413 persone sugli spalti degli stadi, che hanno prodotto, finora, una media di 26.571 spettatori a gara.

Interessante evidenziare il fatto che le due gare con più pubblico siano state giocate entrambe al “Meazza” di Milano:

Inter – Lecce;

Milan – Brescia.

Il dato più importante da sottolineare, però, riguarda la media spettatori attuale (26.571), visto che l'ultima volta in cui il campionato di Serie A ha "chiuso" con una media superiore ai 26.000 spettatori a gara è stato nella stagione 2000-01 (29.124 per la precisione), cioè quasi 20 anni fa, quando il massimo torneo nazionale era composto da 18 squadre.