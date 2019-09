Fondazione Raimondi: nuovi inviti alla prevenzione

Dopo il successo delle precedenti iniziative sociali promosse in forma gratuita dalla Fondazione Raimondi, volte alla sensibilizzazione alla prevenzione in molti ambiti, in settembre si rinnovano gli inviti.

E’ fissato per sabato 28 settembre dalle 8 alle 14 un nuovo screening doppler tronchi sovra aortici (TSA) per la prevenzione di ictus cerebri. L’appuntamento, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è riservato ai residenti di Gorla Maggiore, con età tra i 55 e 65 anni. La visita è svolta da un medico specialista in chirurgia vascolare e viene rilasciato un breve referto con suggerimenti e informazioni sulla diagnostica (doppler), sulle visite di chirurgia vascolare e sull’ambulatorio vulnologico – che si occupa delle lesioni della pelle che non guariscono spontaneamente spesso legate anche a disfunzioni e problemi circolatori.

Anche in campo odontoiatrico si rinnovano gli screening rivolti a tutti i bambini e ragazzi in età scolastica. Sull’onda dei risultati positivi ottenuti lo scorso anno, l’offerta rivolta ai bimbi e adolescenti di poter accedere in forma gratuita alle visite odontoiatriche preventive è stata resa permanente. Al termine della visita che prevede un controllo dentistico a 360° (ortodontica, prevenzione, conservazione) sarà rilasciato un breve referto con eventuali suggerimenti. Tale iniziativa è rivolta a tutti i comuni della Valle Olona e si colloca in una visione di prevenzione sistematica delle patologie nel cavo orale. L’ambulatorio odontoiatrico della Fondazione può contare su due odontoiatri, un ortodonzista e una pedodonzista, oltre che sull’equipe chirurgica coordinata dal Dottor Lorenzo Goglio, chirurgo maxillo-facciale proveniente dal Galeazzi di Milano.

Le visite sono tutte gratuite previa prenotazione:

T. 0331.601133 – interno 201 | dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16,30.

Fondazione Raimondi | Poliambulatorio – via Volta 1, Gorla Minore (Va)