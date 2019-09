Gallarate, una mattina per prendersi cura dei portici di piazza stazione

Un sabato mattina per prendersi cura dei portici della piazza della stazione. L’hanno organizzata a Gallarate i commercianti della zona, insieme agli amministratori comunali.

Gli amministratori scendono in piazza in prima persona perché l’area da rispristinare è privata, escludendo di conseguenza la possibilità di utilizzare fondi pubblici. Insieme a loro ci saranno i commercianti della zona: «Si sono fatti avanti, mettendo a disposizione il materiale che utilizzeremo per cancellare le scritte e i graffiti. E non solo, perché i negozianti ripuliranno insieme a noi e insieme ai gallaratesi che vorranno unirsi», spiegano il sindaco Andrea Cassani e l’assessore alle Attività economiche Claudia Mazzetti

L’appuntamento è per sabato 21 settembre dalla 9.30 in piazza Giovanni XXIII, armati di spugna, sapone e soprattutto di olio di gomito. Obiettivo tattico: Ripulire le colonne del portico, imbrattate dagli incivili. Obbiettivo strategico ridare un po’ di dignità allo spazio.

L’appello a partecipare all’iniziativa è infatti rivolto a tutti. «Come sempre l’unione fa la forza. L’obiettivo è iniziare da piazza Giovanni XXIII per poi andare nelle altre zone della città che hanno bisogno di un vigoroso intervento».

Quello di sabato può perciò essere solo l’inizio di un percorso, così come è accaduto a Milano con l’associazione “Retake”: «Pochi volontari hanno iniziato a ritrovarsi per pulire cestini e pali semaforici. In breve tempo sono cresciuti a tal punto da essere oggi in grado di cancellare il degrado ovunque» conclude l’assessore Mazzetti, convinta che anche i gallaratesi risponderanno all’appello.