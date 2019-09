Il Gat celebra la conquista della Luna con l’astronauta Al Worden

Mercoledì 2 ottobre storico appuntamento a Tradate, dove il Gat-Gruppo astronomico tradatese ospita uno degli astronauti che partecipò nel 1971 alla Missione Apollo 15.

Alle 21, al Cine teatro Grassi , in occasione del 50° anniversario della conquista della Luna, sarà ospite del Gat e del Comune di Tradate, l’astronauta americano Alfred Worden, che volò sulla Luna nel 1971 a bordo della missione Apollo 15.

Worden ha accettato di venire prima in Europa e poi in Italia grazie all’intercessione e ai contatti con Asimof – Associazione italiana modelli fedeli che ha sede a Comerio.

L’astronauta ricorderà in ogni dettaglio i principali momenti della missione lunare di Apollo 15. «Si prospetta un racconto emozionante ed esclusivo da parte di uno dei sette uomini ancora viventi dei 24 che hanno visitato un altro corpo celeste – spiegano gli organizzatori – Worden è uno dei leggendari 19 astronauti scelti dalla NASA nell’aprile 1966. Fu scelto come membro dell’equipaggio di supporto della missione Apollo 9 e come pilota di riserva del modulo di comando della missione Apollo 12 per poi essere assegnato come pilota del modulo di comando per l’Apollo 15, dal 26 luglio al 7 agosto 1971. I suoi compagni di volo furono il Comandante David Scott, e James B. Irwin, come pilota del modulo lunare. Apollo 15 fu la quarta missione con equipaggio ad allunare e la prima ad esplorare la Valle di di Hadley e i Monti Appennini che sono situati sul bordo sud-est del Mare Imbrium».

Nella sua lunga carriera Worden ha trascorso in totale ben 295 ore e 11 minuti nello spazio.

La serata è ad ingresso libero.