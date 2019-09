“Giorgio Appolonia: il tenore rossiniano” sabato a Villa Ottolini-Tosi

Forse non tutti sanno che il compositore Gioachino Rossini, al quale è intitolata l’Accademia di Busto Arsizio, curiosamente ebbe due vite: fu dominatore incontrastato del panorama lirico internazionale fino all’età di circa 40 anni. Ritiratosi dalla scena pubblica, rimase fino alla morte un punto di riferimento del mondo teatrale. O ancora, attraverso i secoli, fu musicista di successo in vita, forse come nessun altro, ritornò in voga nel Novecento con la Rossini Renaissance di cui ancora oggi godiamo i frutti grazie al Rossini Opera Festival e all’Accademia Rossiniana di Pesaro.

Da questa duplice esistenza muove il saggio di Giorgio Appolonia, seguendo la trama delle prime interpretazioni rossiniane e l’ordito delle attuali. Uno studio capace di accattivare il semplice curioso, di rispondere ai molti interrogativi del professionista, di fornire allo studio dati indispensabili.

Oltre alla presentazione delle biografie relative ai 15 tenori, primi interpreti assoluti di Rossini (David, Nozzari, Bonoldi, Donzelli, Nourrit, etc) il libro include le interviste a 26 tenori della Rossini Renaissance (da Luigi Alva a Juan Diego Florez). Con l’autore interviene l’editore Nicola Baudo (Lemma Press).

Giorgio Appolonia

IL TENORE ROSSINIANO

Prefazione di Ernesto Palacio, Sovrintendente del Rossini Opera Festival

Lemma Press

Sabato 28 settembre 2019 ore 17.00

Villa Ottolini-Tosi

Ingressi da Via Bellini 7 e Via Volta 4 – Busto Arsizio

Ingresso libero e gratuito