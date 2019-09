Giuseppe Cairoli confermato Presidente del Consorzio Parco del Lura per altri cinque anni

Lunedì 16 settembre, l’assemblea dei sindaci dell’Ente che riunisce dodici Comuni tra le Province di Como, Varese e Milano ha nominato i membri del C.d.A. che quindi risulta così composto:

Mastice Edoardo, Comune di Bregnano; Giuseppe Cairoli, Comune di Cadorago; Giudici Alessandro Francesco, Comune di Caronno Pertusella; Marelli Simone, Comune di Cassina Rizzardi; Gherardi Fabrizio, Comune di Cermenate; Toresini Mauro, Comune di Garbagnate Milanese; Pietrobon Matteo, Comune di Guanzate; Dell’Acqua Franco, Comune di Lainate; Monti Alberto, Comune di Lomazzo; Clemente Lorenzo, Comune di Rovellasca; Faccenda Andrea, Comune di Saronno.

Il consiglio di amministrazione verrà integrato nella prossima assemblea consortile con il nuovo componente che verrà designato dal Comune di Rovello Porro. La seduta, presieduta dal Sindaco di Cadorago Paolo Clerici, ha visto la conferma all’unanimità di Giuseppe Cairoli alla guida dell’Ente.

“Molte le progettualità portate a termine in questi anni, ma molte anche quelle programmate per il futuro. Sicuramente le aree di laminazione realizzate a Lomazzo, gli interventi connessi all’Accordo Ex Alfa Romeo ed al Centro Commerciale a Lainate e Garbagnate M.se, le progettualità del Sistema Viabilistico Pedemontano, hanno impegnato l’Ente e lo impegneranno nei prossimi anni, ma anche altri interventi legati alla fruizione, tra cui la pista ciclocampestre Cadorago – Bulgorello, il recupero della Strada Luganese – Strada Cavallina, la formazione di una rete di Centri Visita, l’attività di educazione, sensibilizzazione e comunicazione ambientale, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco, la definizione del Piano Particolareggiato di Attuazione e l’avvio di un Programma Pluriennale degli Interventi condiviso e partecipato dalla Comunità del Parco”.

Molti gli impegni che con grande entusiasmo lo Staff dell’Ente, con la costante collaborazione de Comuni, ha messo e metterà in gioco. Naturalmente se molti apprezzano il lavoro del Consorzio Parco del Lura, alcuni fruitori avanzano anche qualche lamentela; tutto questo è di stimolo per migliorare e sintomo di un attaccamento e affezione alla Valle del Torrente Lura che unisce la nostra comunità attorno al corso d’acqua che identifica i centri abitati in cui viviamo e attorno al quale i nostri Amministratori hanno sottoscritto un Contratto di Fiume – Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale – teso a migliorare la qualità delle acque, la sicurezza idraulica dei territori e il rapporto tra l’uomo e il fiume.