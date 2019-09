Il gran business del vino: ruba 7mila euro in bottiglie

Era un bel business, alimentato da continui furti nelle cantine di un condominio. Per questo è finito nei guai un 54enne, persona ben nota alle cronache giudiziarie.

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate, diretto dal commissario capo Luigi Marsico, hanno iniziato a luglio le indagini, a seguito delle numerose denunce ricevute. Furti e danneggiamenti erano avvenuti all’interno delle cantine di un condominio di via Buonarroti a Gallarate.

La Polizia, con l’ausilio di telecamere posizionate all’interno dello stabile, ha individuato appunto il 54enne, che quasi ogni notte, servendosi di un piede di porco, visitava le cantina del condominio. I furti commessi e contestati all’uomo risultano essere sette, ma l’attività di accertamento degli inquirenti continua e non si esclude di potergli contestare ulteriori furti. Oggetto dei furti sono state le cose custodite nelle cantine, tra cui diverse bottiglie di vino, alcune delle quali anche di notevole pregio, per un valore complessivo di ben 7.000 euro (gli altri oggetti, invece, erano di poco valore).

Raccolte tutte le informazioni e sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria gli inquirenti del Commissariato hanno effettuato una perquisizione domiciliare, grazie alla quale è stata rinvenuta parte della refurtiva e delle bottiglie di vino pregiato sottratte, nonché anche una piccola quantità di cocaina.

Inoltre, il giorno successivo, in una nota drogheria di Gallarate del centro cittadino, sono state recuperate e sequestrate due bottiglie, del valore di circa 400 euro ciascuna e dal negoziante poste in vendita a 300 euro (nella foto), che potrebbero essere proprio alcune di quelle prelevate dalle cantine ed oggetto di furto. La posizione del commerciante è al vaglio dell’autorità giudiziaria, in quanto potrebbe rischiare una denuncia per incauto acquisto (meno grave della ricettazione).