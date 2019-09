Grande festa per gli 80 anni del Niguarda

L’arte per l’ospedale Niguarda, sede del MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini, ha un valore sociale oltre che terapeutico. Con le sue Botteghe d’Arte ha trasformato il vecchio ospedale psichiatrico in un luogo di incontro dove il “fare arte” è un’occasione di scambio tra artisti professionisti e persone affette da disagio psichico.

Così, in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’ospedale, per celebrarlo come luogo di cura e cultura per la salute, Niguarda ha voluto offrire a tutti i cittadini, collaboratori, pazienti e volontari, l’occasione di essere artista per un giorno, dipingendo una grande tela con gli artisti del MAPP con l’obiettivo di creare uno scambio di idee e di linguaggi tra artisti professionisti e persone con disagio psichico, per cui la condivisione di esperienze culturali e artistiche contribuisce concretamente alla cura.

Teresa Melorio, psichiatra dell’azienda ospedaliera di Niguarda, ideatrice e fondatrice di MAPP e ARCA Onlus, racconta il centro di arteterapia come qualcosa all’avanguardia: «Partecipano al progetto anche artisti professionisti lasciando le loro opere sui muri dell’ospedale inoltre le botteghe d’arte sono fortemente sviluppate in arteterapia, che comprende la musica, la recitazione e la pittura, attraverso il lavoro degli arteterapisti, dei tirocinanti e di artisti di vario genere, cosicché gli utenti del centro di salute mentale hanno modo, ogni volta, di cimentarsi in nuovi stili artistici».

Oltre al museo e al centro specializzato in arteterapia, dall’esperienza messa a punto dalle dottoresse Teresa Melorio ed Enza Baccei, è nata una scuola triennale di arteterapia, sempre sotto la cittadina di Niguarda e la terapia, visti i grandi riscontri applicativi, è stata portata anche nei due reparti di psichiatria.

Alle 16:00, nel cortile del blocco nord, ha preso il via anche la “Innovation Running”, una corsa non competitiva, attorno ai padiglioni, promossa da AVIS Milano in collaborazione con Road Runners Club Milano e Urban Runners, a cui ha preso parte anche il direttore generale Marco Bosio. Le quote delle iscrizioni raccolte, attraverso AVIS Milano oppure una delle Associazioni / Onlus accreditate con Niguarda, saranno devolute all’Associazione stessa. Presenti alla grande festa anche gli istruttori della Scuola Calcio Inter, provenienti dal Settore Giovanile FC Internazionale Milano, proponendo divertenti sessioni di gioco e allenamento ai più piccoli.

Durante la giornata l’ospedale ha offerto a tutti consulenze e screening gratuiti attraverso gli specialisti di reparto e per non farsi mancare niente, nella serata, nella Sala Medicinema del blocco nord, grazie a Medicinema Italia Onlus, è stato proiettato il nuovo film di Danny Boyle, “Yesterday” per tenere vicini, sempre più, i pazienti alle esperienze artistiche, compresa la magia del cinema.