Grande musica e aperitivo vegano nella settimana del Circolo Gagarin

Quello che aspetta il Circolo Gagarin di Busto Arsizio è un fine settimana dedicato alla grande musica live: sul palco di via Galvani si inizia venerdì 27 settembre con il concerto di The André, si prosegue sabato 28 settembre con i Ronin che hanno scelto di far decollare il loro tour di lancio del nuovo disco proprio dal Gagarin. Nel week-end anche un atteso ritorno: domenica 29 settembre riparte un nuovo ciclo di aperitivi vegani domenicali con GustoArsizio.

Venerdì poi insieme al CSV Insubria in programma un breve incontro venerdì pomeriggio sul Servizio Civile: cos’è? Quanto dura? Cosa si fa e cosa si apprende? Perché può essere una buona esperienza? Se hai tra i 18 e i 29 anni e vuoi anche solo avere qualche risposta, ti aspettiamo venerdì: scopri i dettagli.

Sul piano dei corsi le novità della stagione sono il corso di teatro dentro e fuori il carcere di Busto e quello di editoria. Ma abbiamo una sorpresa anche per tutti gli appassionati di cinema: continuate a seguirci per saperne di più. Per info o iscrizioni: corsi@circologagarin.it

Tesseramento. Sono valide ancora per qualche giorno le tessere 2018-2019: dal 1 ottobre sarà invece necessario avere in tasca la tessera 2019-2020. Le nuove tessere sono già disponibili al Circolo: vieni subito a rinnovare, la quota di adesione è sempre di 10 euro