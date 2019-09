Gruppo cinofilo di Luino, Cosentino: “In corso dialogo con enti territoriali, sono fiducioso”

In merito alla situazione di difficoltà economica in cui si trova il gruppo cinofilo di protezione civile di Luino, il Consigliere Regionale di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino fa il punto della situazione.

«Dopo aver conosciuto questa magnifica realtà ho attivato gli uffici regionali per capire come fosse possibile dare un aiuto per sostenere le attività di addestramento dei cani da soccorso, fondamentali in caso di calamità naturali, persone scomparse e altri scenari di emergenza – spiega il consigliere regionale – . Regione Lombardia eroga molte risorse per l’acquisto di attrezzature per i gruppi di protezione civile e i vigili del fuoco volontari ma i contributi per il pagamento delle utenze e le spese di gestione vengono quasi sempre coperte dai comuni o altri enti territoriali, cosa che fino ad oggi non sta accadendo a Luino. Ho avuto anche un confronto con la Provincia, la quale eroga fondi per i corsi di formazione ma non prevede fondi per le spese vive»

«L’unica strada percorribile rimasta è sensibilizzare gli enti territoriali per evitare che venga messa fine a un’attività di protezione civile riconosciuta in tutta Italia. Posso dire che è in corso un dialogo proficuo con alcuni enti territoriali per verificare i presupposti necessari per procedere all’erogazione di un contributo e sono fiducioso che nelle prossime settimane ci possano essere delle belle novità», conclude Cosentino.