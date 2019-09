Idropulitrici professionali, come sceglierle e acquistarle

Per una pulizia professionale di pavimenti, pareti e superifici rigide e di vetro sono necessari strumenti specifici che permettono di gettare acqua con potenza e calore o di aspirare velocemente acqua e polvere per favorire asciugatura veloce e rimozione dello sporco più profondo. La pulizia e il lavaggio professionale di pavimenti e superfici può richiedere grandi o piccoli macchinari come lavapavimenti, spazzatrici, idropulitrici, monospazzole, nebulizzatori, lavatessuti e tanti altri. Ognuno dei macchinari citati, ce ne sono tanti, può comprendere delle sottocategorie di macchinari e insieme dei prodotti di pulizia associati che favoriscono una profonda sanificazione di pavimenti e superfici.

La potenza delle idropulitrici professionali

In questo articolo ci concentriamo sulle idropulitrici professionali e industriali, macchine di pulizia caratterizzate da un grosso contenitore spostabile a rotelle che contiene il motore e la pompa che contiene l’acqua e il detersivo che verranno gettato con potenza e temperatura elevata tramite un tubo e un nebulizzatore che oltre al getto d’acqua crea anche un leggero vapore acqueo misto a minuscole goccioline d’acqua, il nebulizzatore può essere a forma di pistola oppure avere delle spazzole di supporto per strofinare ad esempio angoli e lati alti di una superficie.

Esistono indropulitrici industriali usate per capannoni, magazzini e depositi di macchinari o merce di grande dimensione. Esistono idropulitrici industriali per superifici esterne che riescono a pulire e addirittura a lucidare asfalto, cemento, massellati, tetti e pareti riuovengo macchie di smog, muffe, muschi, incrostazioni creata da piccioni o altre animali.

Esistono idropulitrici mobili che possono essere spostate, alcune con un motore piccolo in grado di essere messo a spalla, idropulitrici ad impanto fisso per usi intensivi e continuativi. Infine, idropulitrici ad acqua calda o fredda, entrambe le temperature rimuovono lo sporco con profondità operando con due azioni di pulizia differenti.

Le idropulitrici ad acqua fredda, ad esempio, sono utili per rimuovere sporcizia da macchinari o veicoli che potrebbero essere danneggiati dal calore dell’acqua o del vapore. Invece, le idropulitrici ad acqua calda sciolgono lo sporco composto da grasso, colle, residui oleose, sono utili per sterilizzare ed eliminare muffe, funghi e batteri.

Idropulitrici a freddo o a caldo: diverse tipologie

Le idropulicrici professionali possono essere acquistate o noleggiate, con soluzioni finanziare personalizzate, usato garantito utile per risparmiare soprattutto all’inizio di un’impresa, con servizio di assicurazione e pronto intervento disponibile su un accessorio importante per rendere pulito e igienico un luogo di lavoro. Come descritto prima esistono diversi modelli, partendo dal calore che usano. Tra le idropulitrici ad acqua fredda e le idropulitrici ad acqua calda mobili ci sono delle differenze sulla grandezza del motore. Il getto d’acqua è sempre molto potente ma la compattezza del motore si differenzia, infatti il motore elettrico delle idropulitrici a caldo tende ad essere più grande e spazioso, ci sono più comandi e presenta una manopola in più utile a selezionare la temperatura dell’acqua e la potenza del getto d’acqua che può lavare o nebulizzare una superficie.

Le idropulitrici con impianto fisso, con dovuta differenza tra i modelli ad acqua calda e fredda, hanno un motore pesante da installare a cui si collega un nebulizzatore con tubo lungo che servirà a pulire e disinfettare un’area fissa interna o esterna. LE dimensioni possono essere diverse, in genere sono alimentati con energia elettrica ma esistono anche modelli a gas. Concludiamo, con le idropulitrici da esterno sia fisse che mobili dotate di telaio e copertura speciale per resistere alle intemperie esterne e proteggere motore ed elementi elettrici.