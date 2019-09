Idrovolanti, musica e sfilate: così inizia la sfida dei rioni

I cittadini di Sesto Calende si sono riuniti sabato 14 settembre 2019 per festeggiare la prima giornata del Palio sestese. Ormai giunta alla nona edizione, la manifestazione durerà per tutto il fine settimana e sarà animata da concerti, stand gastronomici e iniziative culturali. Il momento culminante sarà comunque oggi domenica 15, con gli equipaggi delle otto località di Sesto Calende che gareggeranno lungo il Ticino a bordo delle leggendarie “dragon boat”.

Proprio nella leggenda bisogna cercare l’origine di queste particolari imbarcazioni dalla prua scolpita a forma di drago. La tradizione vuole che le “barche drago”, solitamente utilizzate in Cina durante l’omonima Festa delle barche del drago, siano un modo per ricordare il tentativo di salvare dall’annegamento Qu Yuan, antico poeta e patriota cinese.

Dopo una mattinata dedicata ai voli in idrovolante e alla loro storia, le celebrazioni di sabato 14 settembre sono riprese alle 18.00 con la messa alla chiesa di san Bernardino e la sfilata dei rioni per le vie del centro. Con in alto i propri stendarsi e a passo ritmato dalla musica della banda, i partecipanti al Palio sestese si sono diretti verso il molo vicino all’obelisco garibaldino per la benedizione delle nuove “dragon boat”.

«L’organizzazione di un evento come il Palio sestese – ha detto il sindaco Giovanni Buzzi – richiede sempre moltissimo impegno e non appena si conclude un’edizione bisogna subito mettersi al lavoro per preparare quella successiva. Voglio quindi ringraziare il comitato dei rioni per la passione che mette nella realizzazione di questa iniziativa e invito soprattutto i giovani a partecipare sempre più numerosi e con sempre più entusiasmo».

La protagonista della prima serata del Palio sestese è stata invece la musica, con lo spettacolo del coro Divertimento vocale. Appassionati e coinvolgenti, i coristi gallaratesi, noti per aver stupito la giuria di “Italia’s got talent 2019” con la rappresentazione sonora di una tempesta, hanno cantato di fronte a una piazza piena gremita di ascoltatori.

Prima del concerto è stato estratto l’ordine di gara per la competizione di domenica. I primi ad affrontarsi saranno i rioni Lentate e San Giorgio. Seguiranno poi le batterie: Oriano – Oneda contro Oca – Sant’Anna – Cocquo, Centro contro Abbazia e infine Lisanza contro Mulini.