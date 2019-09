Imparare a dipingere con la sabbia con l’artista senegalese Ndiaye

Dipingere con la sabbia: un gioco che è diventato arte capace di affascinare grandi e piccini.

Il MAS (Museo d’Arte e Scienza) ospita l’artista senegalese Alioune Badara Ndiaye per un workshop di pittura con la sabbia dedicato ad adulti e ragazzi.

L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 14 settembre dalle ore 14.30 alle 16.30.

La pittura con la sabbia è una tecnica pittorica tradizionale del Senegal e il corso ha come obiettivo quello di farla conoscere e sperimentare. Le sabbie di diversi colori che si utilizzeranno sono naturali e provengono dal Senegal.

L’insegnante darà a ciascun partecipante una tavoletta, una matita, un pennello, le diverse ciotole delle sabbie e una ciotola con la colla da condividere con gli altri partecipanti. Dopo una prima spiegazione introduttiva, accompagnata da una dimostrazione pratica, l’insegnante lascerà a ciascuno il tempo per marcare a matita il disegno che si vuole realizzare (scelta libera)

Il costo di partecipazione è di 25€, materiali inclusi.

Per info e prenotazioni 02-72022488 oppure a info@museoartescienza.com.

Prossimo appuntamento con gli eventi del MAS è il 28 settembre per l’open day.

Il MAS è in via Quintino Sella, a Milano.