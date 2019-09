Inizia la scuola, pronti anche Comune, Forze dell’Ordine e Nonni Vigili

Riunione organizzativa in Comune, alla vigilia della ripresa della scuola: mercoledì si sono ritrovati la giunta comunale al completo, il comandate della polizia locale Stefano Lanna, la vice Erica Otto, la responsabile servizi educativi Enza Calcagno e la referente Città dei bambini Lucia Povolo.

Oggi puntuali sul campo i Nonni Vigili tornano a presidiare gli attraversamenti pedonali per garantire la sicurezza degli studenti malnatesi.

«Un fiore all’occhiello per Malnate, i nonni vigili sono un bellissimo esempio di cittadinanza attiva» dice Nadia Cannito assessore ai servizi educativi nella squadra del sindaco Irene Bellifemine. «La loro dedizione per questo servizio è davvero preziosa, non potremmo farne a meno! Permettono di arrivare a scuola a piedi in tutta tranquillità e sicurezza, sono ormai un vero punto di riferimento per i bambini e un incentivo per tanti genitori a lasciare l’auto e avvicinarsi a scuola a piedi».

I Nonni Vigili sono tutti volontari e insieme al Pedibus, promosso e gestito dall’Associazione Genitori, permettono di sviluppare l’eccellente progetto “A scuola ci andiamo da soli”, un percorso di autonomia rivolto ai bambini e bambine delle primarie e secondarie di primo grado che in gruppetti accompagnati da un adulto si recano a scuola seguendo itinerari prestabiliti in collaborazione col comune. Obiettivo principale è restituire autonomia partendo dal percorso casa-scuola e scuola-casa con la convinzione che questa produca una riappropriazione di esperienze anche nelle attività del tempo libero, stimoli l’autostima e la concentrazione una volta arrivati sui banchi di scuola.