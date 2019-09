Inizia la stagione al Circolo Gagarin con corsi e musica live

Il Circolo Gagarin torna alla normalità e da martedì 17 settembre sarà aperto tutte le sere della settimana (tranne il lunedì). La cucina sarà attiva anche in questa stagione giovedì, venerdì e sabato, sempre dalle 19.30. “Chi è passato a salutarci avrà notato un menù ridotto -spiegano dal Circolo-. Stiamo lavorando ad una nuova proposta, in collaborazione con fattorie e aziende agricole del territorio, attenta all’ambiente, ai processi produttivi, alle differenti sensibilità e a chi ha esigenze alimentari particolari. Organizzeremo presto una serata di prova, avremo bisogno del vostro parere”.

In questa prima settimana tanti gli appuntamenti, a partire dalla riconferma del corso di Hatha Yoga e di Pugilato: dal 18 settembre, ogni mercoledì dalle 19.30 vi aspettiamo per i nostri allenamenti non agonistici aperti a tutti, senza distinzioni di genere, senza pregiudizi o stress. Per informazioni o iscrizioni: corsi@circologagarin.it

Spazio anche alla musica con la prima collaborazione con NoReason Booking: venerdì 20 settembre vi aspettano sul nostro palco il dream pop punk dei Six Impossible Things e i Nøkken, novità dalle lande varesine. Clicca per ascoltare qualcosa.

Tesseramento. Questione di giorni e finalmente avremo le nuove tessere. La tessera 2018-2019 sarà comunque valida fino al 30 settembre 2019: fino a questa data potrete frequentare il Circolo e partecipare agli eventi senza la necessità di rinnovare. Dal 1 ottobre 2019 ci vorrà invece la tessera 19-20, valida fino al 30 settembre 2020.