La campionessa mondiale di pasticceria inaugura l’anno allo IAL

La campionessa del mondo di Pasticceria Sonia Balacchi sarà ospite, sabato 21 settembre, nelle sedi Ial di Saronno e di Legnano per inaugurare l’anno scolastico. Durante l’incontro, la campionessa si racconterà ai futuri pasticceri descrivendo la propria attività e il percorso che l’ha portata nel 2012 alla conquista del titolo mondiale.

L’incontro si terrà sia nella sede Ial di Saronno che in quella di Legnano, così da poter far vivere questo momento a tutti gli allievi iscritti valorizzando il mestiere del pasticcere.

«E’ un momento importante ed introduttivo – commenta il direttore Arnaldo Colombo – in cui i nostri giovani ragazzi possono confrontarsi e, perchè no, aumentare le loro aspirazioni circa il loro futuro professionale. Sonia è già stata nostra graditissima ospite e ci teniamo a mantenere sempre vivi i ricordi e spunti motivazionali per la crescita dei nostri allievi».

Oltre al titolo di campionessa del mondo di pasticceria, Sonia è l’unica italiana nominata ambasciatrice della pasticceria del nostro Paese all’ONU di New York nel 2015 ed attualmente collabora con diverse aziende per consulenze e realizzazione di eventi.