La “carovana della salute” arriva in piazza con controlli e visite gratuiti

Quanto è importante la prevenzione per il singolo cittadino e, di riflesso, per tutta la comunità?

Da questo assunto è partita la riflessione che ha spinto la Federazione Nazionale Pensionati della Cisl a sviluppare l’idea di una “Carovana della Salute” che girasse l’Italia per sensibilizzare i cittadini su questo tema.

All’iniziativa ha risposto con grande entusiasmo anche la FNP dei Laghi, che ha organizzato una tappa della Carovana nella città di Varese. Il perché lo spiega Giovanni Pedrinelli, Segretario Generale sul territorio di Como e Varese: «prevenire significa rispettare al meglio la propria salute, ma non solo: significa anche generare un risparmio importante per le casse dello stato. Nella legge regionale il capitolo più trascurato è proprio quello riguardante la prevenzione: ne serve di più!».

Da qui, appunto, la volontà di portare in città la Carovana: «Bisogna porre all’attenzione della gente il tema della salute, la necessità di costruire un sistema di vita diverso, di fare più prevenzione. Quest’ultimo si declina in vari modi: attenzione alla tutela ambientale, stili di vita migliori, ciclo della vita più regolato». Il tutto con un monito: “il mondo che costruiamo oggi è per noi, figli e nipoti”.

A fare eco a Pedrinelli è Emilio Didoné, Segretario Generale di FNP Lombardia: «ci sono delle grandi battaglie che noi come pensionati lombardi sentiamo di dover compiere: quella riguardante la preoccupante denatalità che sta colpendo la nostra società; quella rispetto al clima, che inevitabilmente influenza il benessere delle nostre vite; quella rispetto al Servizio Sanitario Nazionale da tutelare e, non ultima, quella rispetto alla non autosufficienza, tema centrale per tante famiglie italiane. Noi come pensionati non possiamo mai scordare di aver vissuto vissuto in un periodo di grande crescita, una situazione felice. Per questo oggi servono queste battaglie, a tutela delle future generazioni».

Partner della Carovana della Salute, che sarà in piazza Repubblica sabato 28 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, è IAPB Italia Onlus, associazione per la prevenzione della cecità presente alla tavola rotonda con il proprio vicepresidente, il dottor Michele Corcio: «la prevenzione è importante atto medico, ma anche comportamentale. Nella prevenzione bisogna infatti investire non solo in termini di politiche sanitarie, ma anche di educazione. Proprio per questo IAPB Italia attua una serie di iniziative durante l’anno, che facciano da agente sensibilizzatore nei confronti delle persone, oltre che come momenti di diffusione della conoscenza. Non bisogna mai dimenticare come attraverso la vista arrivino al cervello tante informazioni – ricorda Corcio – La vista ci rende autonomi ed indipendenti, ed è per questo che è fondamentale tutelare nel suo insieme la salute visiva. Effettuare controlli periodicamente significa migliorare i propri comportamenti individuali cercando di prevenire l’insorgere dei problemi – la chiosa del vicepresidente di IAPB Italia -, ma non solo: significa anche arrecare un beneficio importante alla spesa pubblica, perché tanto prima si può intervenire sull’insorgenza di un problema e tanto meglio è anche dal punto di vista dei costi sanitari».

Sarà possibile effettuare visite specialistiche con medici dell’Asst Sette Laghi e di specialisti di associazioni volontariato.

Posti sono ancora disponibili per le seguenti visite chiamando il nr 0332 443249.

antifumo

diabete

nutrizionale

pneumologica

senologica